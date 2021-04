Regering praat met Telesur over faciliteren afstandsonderwijs

De leiding van het Surinaamse telecombedrijf Telesur en de regering van Suriname, hebben begin deze maand gesproken over heet creëren van internetfaciliteiten voor scholen Dit in het belang van de continuering van het onderwijsproces gedurende de COVID-19-pandemie.

De focus in deze is gericht op de studenten. “Het gaat in deze om het faciliteren van het afstandsonderwijs”, zegt Telesur-directeur Mike Antonius. De leiding van Teleur heeft de stand van zaken over de eerdergenoemde faciliteiten gepresenteerd aan president Chandrikapersad Santokhi.

Er is door de leiding gepresenteerd wat haalbaar is binnen de mogelijkheden van het bedrijf. Er komt een vervolgontmoeting waarbij er afgestemd zal worden wanneer de diensten aangeboden zullen worden aan de samenleving.

De directeur roept eenieder op om ondanks de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt samen te blijven werken. Dit in het belang van het continueren van essentiële zaken. “Wij moeten met gepaste oplossingen hierdoor kunnen komen, om vervolgens over te gaan tot het nieuwe normaal” aldus Antonius.