12-jarige scholier steelt geld van oom om telefoon te kopen

De politie in Suriname heeft een 12-jarige scholier aangehouden die geld van z’n oom uit een kast heeft gestolen, om een mobiele telefoon te kopen. Een tante van de verdachte die op de hoogte was van de diefstal, maakte een valse kwitantie op. Dit met de bedoeling dat zij zogenaamd het geld aan de jongen had geleend voor de aankoop van de mobiele telefoon.

De benadeelde B.M. (53), tevens oom van de verdachte B.P., deed op dinsdag 9 maart aangifte tegen zijn neefje. Volgens verklaring van de aangever is hij landbouwer van beroep en had hij een geldbedrag ontvangen voor padie. Dit geld bewaarde hij thuis in een kastje en de verdachte B.P. die vermoedelijk in de buurt was, zag waar hij dat geld had bewaard.

Zijn neefje B.P. wist toen de kast open te maken zonder het slot te hebben geforceerd en nam een deel van het geld weg. Hiermee kocht hij een zaktelefoon. De tante die een valse kwitantie maakte, viel door de mand waarna B.P. werd opgespoord en aangehouden.

Hij is op woensdag 24 maart door de politie van Waldeck te Nieuw Nickerie aangehouden voor diefstal. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de jeugdige verdachte in verzekering gesteld meldt de politie.