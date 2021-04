Gewapende overval in woning tijdens lockdown

Een 66-jarige Nederlandse man die op vakantie in Suriname is en een 56-jarige bewaker zijn zondagochtend op een adres aan de Sitalweg overvallen. Drie gewapende rovers namen SRD 5.000, 5.000 euro, drie mobiele telefoons, een halsketting ter waarde van 8.000 euro en een tas inhoudende documenten weg.



De wachter lag in een hangmat op het voorbalkon. De rovers vielen de bewaker van achteren aan en hielden hem onder schot. Zij hebben vervolgens een raam geforceerd van waar zij het pand zijn binnen gedrongen. De criminelen hebben toen de vakantieganger die sliep, overvallen. Zij bedreigden hem met het wapen om kostbare spullen af te staan.

Zij maakten het geld, de telefoons, de halsketting en de tas buit waarmee zij zijn weggerend in de richting van de Hendrikstraat. De rovers hadden trainingspakken aan. Beide slachtoffers liepen geen letsel op.

De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.