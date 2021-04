Minister Levens wisselt van gedachte met schoolleiders en leerkrachten

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en haar staf hebben goed contact met de leerkrachten in het veld. In de afgelopen dagen heeft de minister de werkbesprekingen met leerkrachten en schoolleiders voortgezet. De minister heeft werkbezoeken afgelegd en heeft van gedachte gewisseld met schoolleiders over de aankomende vernieuwingen binnen het onderwijs.

Zij bezocht op vrijdag 26 maart OS 1 Meerzorg en sprak met schoolleiders van de cluster Commewijne en op dinsdag 30 maart bracht zij een bezoek aan OS Garnizoenspad en sprak aldaar met de schoolleiders van de cluster Kwatta en omgeving (Kwaschom). Samen met haar team vroeg zij de aanwezige schoolleiders hoe zij denken over vraagstukken

De schoolleiders waren zeer blij dat ze uit de eerste hand deze info mochten vernemen. De vernieuwing is niet drastisch. De schoolleiders gaven aan veel te herkennen. De vernieuwing sluit naadloos aan bij wat nu al gebeurt op hun scholen. De schoolleiders spraken hun waardering uit voor het feit dat de minister en haar team hun inspraak blijven geven en vooral blijven luisteren naar hun ervaring. Zij zegden de minister alle steun toe.

De minister en haar team zullen de schoolleiders en leerkrachten van stad, district en binnenland blijven betrekken. Er zijn grote verschillen maar deze vernieuwing geeft elk kind een eerlijke kans.

De eerstvolgende werkvergadering van de minister en haar team is met schoolleiders en leerkrachten in het binnenland. Deze zal direct na de paasvakantie plaats vinden.