Doodgeschoten verdachte trok wapen bij aanhouding

De ontsnapte verdachte die gisteren bij zijn wederaanhouding in Suriname werd doodgeschoten, trok een wapen toen hij door de politie werd aangehouden. Hierdoor was de politie genoodzaakt vuurwapen geweld te gebruiken, waardoor de man werd doodgeschoten (foto).

De Surinaamse politie kreeg vrijdag informatie dat Raoul With zich op een adres aan de Pikinstonstraat zou bevinden. Toen de politie arriveerde was hij met een gezelschap in een voertuig gestapt. Raoul en nog drie mannen, een vrouw en een baby werden gesommeerd uit te stappen.

In eerste instantie stapte iedereen uit behalve Raoul. Kort daarna verliet hij toch het voertuig en probeerde eerst een wapen van een politieman afhandig te maken. Toen dat niet lukte haalde hij een vuistvuurwapen te voorschijn en was de politie genoodzaakt vuurwapen geweld aan te wenden.

Het slachtoffer werd dodelijk geraakt ter plekke. Het vuistvuurwapen is in beslag genomen. De vier andere personen werden naar het bureau afgevoerd in belang van het onderzoek. Het voertuig en het lijk van de overleden verdachte zijn in beslag genomen door de politie.