Inbreker in magazijn handelsbedrijf aangehouden

Leden van de recherche van Paramaribo bijgestaan door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben op zondag 28 maart de 21-jarige X.M. opgespoord en aangehouden. Deze verdachte heeft zich eerder in de maand maart schuldig gemaakt aan een inbraak in een magazijn van een handelsbedrijf aan de Dr. Sophie Redmonstraat meldt het Korps Politie Suriname.

Daarbij ging de verdachte er vandoor met grote geldbedragen in vreemde valuta en SRD. Aan de hand van de aangetroffen sporen en het beeldmateriaal kwam de verdachte X.M. die een bekende van de politie is in beeld.

Het gemengd team werkte de informatie uit, waarna de wetsdienaren over gingen tot de aanhouding van de X.M. Hij ontkent het strafbaar feit te hebben meldt de Surinaamse politie.