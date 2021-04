Ontsnapte verdachte dodelijk geraakt door politiekogels bij aanhouding

Raoel With (39) die woensdagavond uit een ot’er cel van politiebureau De Nieuwe Grond was gevlucht, is zojuist aan de Pikinstonstraat te Latour dodelijk geraakt door politiekogels bij zijn wederaanhouding.

Hij zag woensdagavond rond 22.00u kans om samen met een andere arrestant te ontvluchten. Beide mannen wisten te ontkomen via het plafond. De andere arrestant kon kort na zijn ontsnapping worden opgepakt. Raoul was nog voortvluchtig.

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo, Recherche Midden en de Inlichtingendienst Suriname wisten Raoul W. samen met drie andere mannen klem te rijden in een auto op de hoek van de Napel- en Kashmirstraat. Het vermoeden bestaat dat het om een roversbende gaat die is opgerold.