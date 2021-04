Vrouw steelt spullen in winkel en verstopt ze onder jurk

Een 50-jarige vrouw is deze week in Paramaribo aangehouden voor diefstal van koffie en melkpoeder uit een winkel.

Zij ging in de winkel en nam de spullen. Zij had een jurk aan en wist de koffie en melkpoeder bij haar middel onder haar jurk te verstoppen. De vrouw verliet daarmee onopgemerkt de handelszaak in Suriname.

De winkelier ging de camerabeelden na en ontdekte de diefstal. Hij zag hoe de vrouw de diefstal had gepleegd. Naderhand kwam de vrouw weer naar de winkel. De winkelier herkende haar in een oogopslag en schakelde de politie in die haar ter plaatse heeft aangehouden.

De vrouw is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.