Man dood in pension na gebruik stimulerend middel

Wat een gezellige avond zou moeten worden voor een man samen met zijn buitenvrouw is voor hem fataal geëindigd in een pension aan de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname.

Hij was samen met de vrouw in het pension en gebruikte een stimulerend middel. De man werd in de ochtenduren onwel waarbij de politie werd ingeschakeld. De politiemannen gingen op de plaats waarbij de man hen toen zelf voorhield dat het goed ging.

Na vertrek van de wetsdienaren bestaat het vermoeden dat de man weer een stimulerend middel zou hebben gebruikt. Dit keer kwam hij te overlijden. De politie kreeg de melding en ging wederom naar de plaats voor onderzoek.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. De politie heeft het lijk na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag voor een gerechtelijke lijkschouwing.