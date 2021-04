Schoon drinkwater voor dorpen Wan Hati en Pikin Santi in Marowijne

“Mi e fier bung! Wan hati kies watra!” Met die woorden liet de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk weten blij te zijn dat de dorpen Wan Hati en Pikin Santi in het distrikt Marowijne, sinds deze week beschikken over schoon drinkwater. Op donderdag 1 april 2021 vond de oplevering plaats van de productiestations.

Met de oplevering van deze productiestations heeft regering Santhoki/Brunswijk in Suriname wederom getoond dat gezond drinkwater voor iedereen prioriteit geniet zei Brunswijk. Voorlopig worden op strategische plekken in het dorp kranen geplaatst. De 500 huishoudens in Wan Hati zullen bij delen erfkranen krijgen.

De dorpsbewoners vinden de opening van de productiestations bijzonder, omdat schoon drinkwater van enorm belang is en zorgt voor een beter leefgemak. Dit hebben de bewoners van de dorpen jarenlang moeten ontberen schrijft de vp.

“Ik ben bijzonder blij met deze dag. Ik ben eerder als vp geweest in het dorp om problemen aan te horen. Mijn boodschap aan de gehele gemeenschap is om te focussen op eigen verantwoordelijkheid en ervoor te zorgen dat alle ontwikkelingen worden gekoesterd. Het aanleggen van schoon drinkwater in verschillende gebieden in Suriname gaat door. Binnenkort zullen in meerdere gebieden schoon drinkwater voorzieningen worden opgeleverd” aldus Brunswijk.