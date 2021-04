VIDEO: Advocaat vindt vraag over verblijfplaats voortvluchtige Hoefdraad ‘hinderlijk’

De advocaat van ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, Irene Lalji, heeft gisteren gepikeerd geantwoord op vragen van journalisten over de locatie en verblijfplaats van de voortvluchtige Hoefdraad. Tegen de verdachte ex-minister loopt er een opsporingsbevel. Journalisten die aan de advocaten van Hoefdraad vroegen waar de verdachte zich bevindt, kregen van Lalji te horen dat de vraag ‘hinderlijk’ is.

“Ik vind dat wij al duidelijk hebben gemaakt dat deze vraag niet aan het advocaat team gesteld moet worden” zei Lalji. Men moet niet keer op keer met die vraag komen als we het al vaker kenbaar hebben gemaakt zegt de advocaat. Het is niet gepast en gaat om confidentialiteit tussen advocaat en client zegt Lalji, duidelijk gepikeerd in bovenstaande video.

Ze zei dit in een gesprek dat zij en haar collega Murwin Dubois na afloop van de zitting donderdag hadden met de pers. Die dag is de Surinaamse procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday gebleven bij zijn strafvoorstel van twaalf jaar met gevangenneming en een boete van SRD 500.000, subsidiair twaalf maanden hechtenis tegen ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.

De tegenreactie van de advocaten op het voorstel van de pg, zal volgen op 6 mei: