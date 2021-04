20 jaar cel in hoger beroep voor man die vriendin in Surinamerivier duwde

De rechter in Leeuwarden heeft de 39-jarige Sharied S. vandaag opnieuw tot 20 jaar cel veroordeeld voor het vermoorden van zijn 29-jarige vriendin Aradhana Nazir, tijdens een vakantie in Suriname. De man zou haar in de Suriname rivier hebben geduwd.

De vrouw raakte in 2015 te water bij een afgelegen pier in Paramaribo. Volgens het hof staat vast dat Nazir, die niet kon zwemmen, door toedoen van S. in de Surinamerivier belandde.

De man uit Amsterdam had een maand voor de trip naar Suriname een levensverzekering van drie ton op naam van de vrouw afgesloten met hem als begunstigde. Daarnaast had de vrouw kort voor de trip een tweede uitvaartverzekering van 10.000 euro afgesloten, op aandringen van S.

Hij werd vrijdag ook veroordeeld voor een poging tot oplichting van een verzekeringsmaatschappij, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte.