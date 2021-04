Rijbewijs 65-jarige bestuurster ingevorderd na veroorzaken zware aanrijding

De Surinaamse politie heeft het rijbewijs van een 65-jarige autobestuurster onlangs ingevorderd. De vrouw C.B. veroorzaakte op zondag 21 maart een aanrijding aan de Magentakanaalweg, waarbij een bestuurder zwaar lichamelijk letsel opliep meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De vrouw ging die bewuste dag richting de Welgedacht A-weg en kwam door niet voldoende links te houden op de rijhelft van de 43-jarige autobestuurder C.L. die in tegenovergestelde richting reed. Daarbij ontstond er ter hoogte van de Nieuw Weergevondenweg een botsing tussen beide voertuigen en kwam het voertuig van C.L. door de slag tegen een ander voertuig aan.

Met zwaar lichamelijk letsel werd het slachtoffer C.L. per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De vrouw heeft zelf een borstbeen fractuur opgelopen en is ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen.

Beide voertuigen hebben materiële schade opgelopen en zijn door de politie ter herkeuring in beslag genomen. De politie van het bureau Santo Boma heeft het rijbewijs van de 65-jarige meer bekend als ‘Bea’ ingevorderd. Het dossier is opgestuurd naar het Surinaamse Openbaar Ministerie meldt de politie.