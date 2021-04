COVID-19 situatie op Curaçao zeer ernstig

Curaçao kan geen coronapatiënten meer opnemen. Op de IC-afdeling zijn alle 30 beschikbare plekken bezet. En in de afgelopen 24 uur nam het aantal positieve gevallen met zo’n 500 toe. Niet eerder waren er dat zoveel.

Op het eiland komen er in zo’n snel tempo coronapatiënten bij dat het ziekenhuis ze niet meer kan opnemen. Woordvoerder Germaine Gibbs van het Curaçao Medical Centre (CMC) noemt de situatie “heel alarmerend”.

De ambulances rijden af en aan, zegt ze tegen de NOS. “In een uur kwamen er vijf wagens met patiënten binnen.” Er is nog wel wat ruimte om mensen aan beademingsapparatuur te leggen, maar ook daar dreigt een tekort te ontstaan.

Ook minister-president Eugene Rhuggenaath noemde de situatie woensdag ‘heel ernstig.’ Volgens de New York Times is Curaçao wereldwijd koploper als het gaat om coronapatiënten, met 154 op de 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in Nederland is het aantal nu 45 op 100.000 mensen.

Nederland stuurt vrijdag versneld duizenden extra vaccins tegen het coronavirus naar Curaçao wegens de alarmerende situatie op het eiland. Het gaat om een levering van 30.000 vaccins, die behalve voor Curaçao ook bestemd is voor Aruba, aldus een woordvoerder van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Daarnaast verleent het ministerie bijstand in de vorm van het werven van medisch personeel. Zo wordt gezocht naar beschikbare medische professionals via Amerikaanse uitzendbureaus, maar wordt ook in Nederland gekeken of mensen bereid zijn naar Curaçao af te reizen.