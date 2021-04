Suriname zes tolken-vertalers rijker

De directeur van het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), Nasier Eskak, heeft afgelopen week zes tolken-vertalers beëdigd op het hoofdkantoor van het ministerie aan de Wilhelminastraat, nadat de eedsformule aan hen werd voorgehouden.

Eskak feliciteerde de tolk-vertalers. “Ik denk dat wij als natie met jullie toelating tot beëdigd tolk en vertaler, culturele bruggenbouwers rijker zijn.” De Biza-directeur benadrukte de importantie van tolken en vertalers, namelijk het bij elkaar brengen van bevolkingsgroepen in Suriname die elkaars taal niet machtig zijn.

Hij merkte op dat vertolken en vertalen niet zo simpel is, zoals mensen denken. “Je moet accuraat bezig zijn en precies in dezelfde context overbrengen bij de vertolking/vertaling, zoals is aangegeven.” Eskak is ervan overtuigd dat de pas beëdigde tolken-vertalers ook hun bijdrage zullen leveren aan de verdere opbouw van Suriname.

De functionaris stond ook stil bij het heengaan van tolk Melvin Howen, die eerder dit jaar het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld.