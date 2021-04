Busje knalt tegen boom in Flora; 3 gewonden

Een Noah busje is woensdagavond kort voor middernacht tegen een amandelboom geknald op de hoek van de Floralaan en Fajadjanstraat in Suriname. Daarbij zijn 3 personen gewond geraakt en per ontboden ambulance afgevoerd voor medische behandeling. Twee slachtoffers waren er ernstig aan toe.

Volgens een ooggetuige reed het busje over de Floralaan en sloeg de Fajadjanstraat in. Kort daarna reed de bestuurder door nog toe onbekende redenen het voertuig van de weg af en knalde tegen een amandelboom aan.

Het busje is zwaar beschadigd geraakt. Het is vooralsnog niet duidelijk als de bestuurder over een geldig rijbewijs beschikt. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.