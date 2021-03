TV: ‘Van crimineel naar coach dankzij hindoeïsme’

Aanstaande zondag 4 april is presentator Narsingh Balwantsingh weer op TV te zien in een nieuwe aflevering van het programma ‘Iedereen Verlicht’. Hij spreekt onder andere met Mason Ramdhan (foto) die drie keer in de gevangenis zat en nu coach is dankzij het hindoeïsme.

Balwantsingh gaat met zijn welbekende tuk tuk het land in, op zoek naar spiritualiteit en duurzaamheid. In Iedereen Verlicht ontmoet hij mensen die zoeken naar persoonlijke verlichting en meer levensgeluk. Wat bezielt hen en hoe zijn zij tot hun nieuwe inzichten, tot ‘verlichting’ gekomen?

Mason Ramdhan zat drie keer in de gevangenis voor fraude. Het hindoeïsme zorgde uiteindelijk voor een ommekeer. Net begonnen aan zijn nieuwe leven op het rechte pad, helpt Mason jonge delinquenten om hun leven ook te beteren.

Zondag 4 april om 16.25 uur op NPO 2 een nieuwe aflevering met de volgende onderwerpen: