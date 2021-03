Krijgsraad verwerpt excepties in verzetzaak, inhoudelijke behandeling kan verder

Om 09.00u vanmorgen was er in Suriname een nieuwe zitting in het 8 december proces in hoger beroep tegen ex-president Desi Bouterse. Vandaag sprak de rechter zich uit over de excepties van de advocaat van Bouterse, mr. Irwin Kanhai. De uitkomst is dat het proces door kan gaan; alle excepties zijn zojuist verworpen door de Krijgsraad.

De Krijgsraad besloot eerder dat de amnestiewet niet van toepassing kon zijn en zette het proces door. Kanhai is van mening dat niet de Krijgsraad maar alleen een burgerrechter de amnestiewet kan beoordelen. Daarmee zou de Krijgsraad onbevoegd zijn het proces voort te zetten en tekende Kanhai verzet aan.

Met het verwerpen van de excepties van Kanhai kan een aanvang worden gemaakt met de inhoudelijke behandeling van het verstekvonnis van Bouterse zoals Kanhai gisteren ook al aangaf. De zitting is geschorst tot 30 april 2021, waarna de inhoudelijke behandeling van start gaat.

In tegenstelling tot de vorige keren waren slechts een handjevol aanhangers vanmorgen naar de rechtbank gekomen.