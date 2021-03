Vrouw rijbewijs kwijt na aanrijden bromfietser

Een 38-jarige vouw die afgelopen donderdag een bromfietser aanreed, is haar rijbewijs kwijt. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag laten weten. Het rijbewijs van de vrouw W.S. is op donderdag 25 maart door de politie van het bureau Munder ingevorderd.

Uit het politioneel onderzoek kwam naar voren dat de vrouw die onderneemster is, over de Mariestraat reed. Bij het beschrijven van een linkse bocht gaande in de richting van de Kwattaweg, kwam haar auto tegen het achterwiel van een bromfiets aan. De bromfietser viel daarbij op het wegdek en liep een beenfractuur op.

Op grond hiervan werd het rijbewijs van de onderneemster die niet onder invloed van alcohol verkeerde na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie ingevorderd. Het dossier ter zake is opgemaakt en voor verdere afhandeling opgestuurd naar het parket meldt de politie.