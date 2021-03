Verwarde man aangehouden na vernielen ramen bij Un-Mall

De 23-jarige Q.V. is in de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 maart aangehouden door bewakers van de Un-Mall. Dit nadat hij één van de ramen van een unit had vernield met een steen, meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens de Surinaamse politie heeft de eigenaar van de mall meermalen aangifte tegen onbekenden gedaan, voor vernielingen die verricht werden aan het glaswerk van zijn units.

Bewakers van bedoelde mall hielden de verdachte Q.V. aan, nadat zij een knal hoorden. Zij gingen op onderzoek uit en zagen dat één van de ramen van een unit was ingegooid met een steen.

Bij die gelegenheid zagen de bewakers een verdachte man wegrennen en gingen hem achterna. De verdachte die een verwarde indruk en abnormaal gedrag vertoonde, werd direct in de kraag gevat waarna hij werd overgedragen aan de politie van het bureau Centrum.

Het onderzoek zal uitwijzen als Q.V. de potentiële verdachte is die vaker de vernielingen heeft gepleegd bij de Mall.

De verdachte die geen vaste woon en of verblijfplaats heeft, werd na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.