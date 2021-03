Man na woordenwisseling doodgestoken te Galibi; verdachte mishandeld

Een 44-jarige man is zondagavond doodgestoken in het Surinaamse dorp Galibi. Hij is door een ander met een mes in de borststreek verwond met als gevolg dat hij ter plekke is overleden. De verdachte (foto) zou na de steekpartij zwaar zijn mishandeld door omstanders.

De mannen kregen een woordenwisseling met elkaar die is uitgemond in een steekpartij. De politie heeft het lijk in beslag genomen voor een gerechtelijke lijkschouwing.

De verdachte ligt met zwaar letsel in het Academisch Ziekenhuis in Suriname. Het onderzoek duurt voort.