President staat stil bij diepere betekenis Holi tijdens Holika verbranding

De Surinaamse president Santokhi heeft zondag bij de Holika Dahan-ceremonieën te Amalyas lake en Sanstha Dhruva Samaadj, de harmonie die gesymboliseerd wordt bij het vieren van het Phagwa feest benadrukt. Rangen en standen tellen niet, omdat iedereen gelijk is aan elkaar.

President Santokhi onderstreept dat de moraal van alle verhalen die met Holika Dahan, de verbranding van Holika te maken hebben, gaan over de uiteindelijke overwinning van het goede op het kwade. “Al deze volksoverleveringen helpen ons, om een goed gedrag in ons leven te volgen, en te geloven in de deugd om waarheidsgetrouw te zijn. En dat is ook waar deze regering voor staat”, aldus de regeringsleider.

Het staatshoofd merkt op dat Suriname in een enorm diep dal zit, en we alle actoren binnen onze samenleving nodig hebben, om gezamenlijk uit dit dal te geraken. “Het doel van deze regering is dan ook om ontwikkeling te brengen voor de samenleving en om armoede te bestrijden”, merkt het staatshoofd op.

Het staatshoofd roept het Surinaamse volk op om het kwade te bestrijden. “Laten we met deze Holika verbranding alle negatieve energie bestrijden en afweren, indachtig het eerste couplet van ons volkslied: ‘Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij'”, accentueert de president.

Santokhi benadrukt om Holi Phagwa in huiselijke kring te vieren. “Morgen vieren we het Holi-feest en dienen we ons allen te houden aan de geldende Covid-19 maatregelen. Neem dus geen extra risico’s, en vier de festiviteit in huiselijke kring. Wij kunnen Holi nog altijd uitbundig vieren, wanneer de aanhoudende coronapandemie voorbij is“, aldus het staatshoofd.