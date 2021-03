Gentle uit Nederland en 2Crazy uit Suriname maken samen ‘Holi Mashup’

De bekende muziekgroep Gentle uit Nederland en de vrijwel nieuwe muziekformatie 2Crazy uit Suriname zijn een samenwerking aangegaan. Zij hebben afgelopen woensdag de Holi Mashup 2K21 uitgebracht. Het is de eerste keer dat 2 bandjes uit 2 landen samen een Holi Mashup releasen.

Het idee kwam van Ahwin Sampat de bandleider van 2Crazy. Hij benaderde Sanjay Ajodhia de bandleider van Gentle en zo is het balletje gaan rollen. Ze besloten om de zangers Roberto van Gentle en Kiran Ramgoelam van 2Crazy te laten zingen. De Holi Mashup 2K21 is te beluisteren op het YouTube kanaal: MUSICGENTLE of hierboven.

De muziek productie is gedaan door Devin Beats in Suriname. Radjesh Chinkoe de gitarist van Gentle, heeft alle mooie gitaar partijen gespeeld. Het design en visual fx video is gemaakt door Sallo Fx Studio. De zang stukken van Roberto, zijn in zijn eigen home studio opgenomen.

Ook bevat deze mashup een eigen tekst, namelijk Kyu Ki Aye Hai Holi. Dit is geschreven door Ahwin Sampat van 2Crazy. Het gehele project is gesponsord door: ADS Protection n.v. en is gepowered door The GentZ Promotions & Kitchen, Sanjely Entertainment en Dewa Sound.

Beide bands zijn tevreden over deze samenwerking en gaan in de toekomst zeker nog samen werken. Van beide bandjes kunt u nog veel verwachten. Op korte termijn brengt GENTLE hun nieuwe musicvideo uit, namelijk de SHAHRUKH KHAN MASHUP. Deze is gezongen door Sagar Malik, Jennah & Roberto. De muziek en clip zijn gemaakt door Selecta Beats. Keyboards gespeeld door Akeys en gitaar door Radjesh Chinkoe, beide heren zijn van Gentle.