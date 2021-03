Zogenaamde eigenaar escortbedrijf perst jonge escortdame af

De Surinaamse politie heeft een 35-jarige man aangehouden die zogenaamd een escortbedrijf runde en via een advertentie een 20-jarige jonge dame in dienst had genomen, die hij naar een klant stuurde. Naderhand bleek deze man ook zelf de klant te zijn en probeerde hij de vrouw na de geleverde ‘dienst’ af te persen. Ook heeft hij haar bestolen.

De politie van het bureau Livorno heeft deze 35-jarige B.B. op woensdag 24 maart op zijn woonadres in het ressort Livorno voor afpersing en diefstal aangehouden meldt het Korps Politie Suriname.

De jonge vrouw deed op woensdag 24 maart aangifte van deze strafbare feiten tegen deze verdachte. Zij verklaarde aan de politie dat zij op maandag 22 maart via social media een advertentie had gelezen, waarbij er gezocht werd naar dames in de leeftijdsklasse van tussen de 18 en 25 jaar. Deze dames konden binnen een paar uren een royale betaling in SRD ontvangen voor hun aangeboden diensten.

Uit geldnood en ter afbetaling van haar auto reageerde zij hierop en onder bepaalde voorwaarden werd er door de zogenaamde eigenaar van het escortbedrijf een afspraak voor haar gemaakt met een klant. Naar zeggen van de eigenaar zou zij na de bewezen diensten haar geld op een locatie te Dijkveld ontvangen.

Zoals afgesproken ontmoette zij de klant B.B. op dinsdag 23 maart op een locatie in het politieressort. Van daaruit vertrokken beiden afzonderlijk naar een pension te Livorno. De aangeefster met haar auto en de klant met zijn bromfiets. Na de bewezen diensten hield de klant haar voor hij dat hij een bier zou gaan kopen. Bij die gelegenheid vroeg de jonge dame hem om een belkaart van SRD 10 voor haar te kopen. Ze overhandigde de contactsleutel van haar auto aan B.B. om dat geld uit haar voertuig te nemen.

Na enige tijd kwam de klant terug met het bier en gaf de jonge dame haar SRD 10 weer, aangezien hij geen belkaart had gevonden. Hierbij hield de klant haar voor dat hij voor twee uurtjes had verlengd en dat zij haar diensten wederom aan hem moest aanbieden. Ze weigerde zulks en ook op zijn aandringen ging zij niet akkoord met de verlenging. Ze besloot toen te vertrekken en ontdekte dat haar halsketting van geel metaal die zij op een tafel had geplaatst was verdwenen. De aangeefster confronteerde B.B. hiermee, maar hij ontkende wat daarvan af te weten. De jonge dame doorzocht zijn broekzakken en vond haar halsketting daarin, waarna zij vertrok.

Onderweg naar huis ontdekte zij dat een memory stick en SRD 60 eveneens uit haar auto waren verdwenen. Toen ze thuis arriveerde, kreeg zij direct een telefoontje van het escortbedrijf, waarbij haar werd voorgehouden dat zij geen betaling zou ontvangen voor haar bewezen diensten, aangezien zij zich niet heeft gehouden aan de gemaakte afspraken.

Kort daarna belde de klant haar op die haar opdroeg een suribet top up ter waarde van SRD 1.800 voor hem te sturen. Indien zij dat niet deed, zou hij alles over haar op Facebook plaatsen. Uit vrees hiervoor verstuurde zij de top up voor hem, waarna zij aangifte deed bij de politie.

Na uitgewerkte informatie werd de klant B.B. diezelfde dag opgespoord en op zijn woonadres aangehouden. Naderhand bleek de verdachte ook de zogenaamde eigenaar van het escortbedrijf te zijn. Hij heeft bekend de strafbare feiten te hebben gepleegd. Op hem werd de memory stick alsook een deel van het bedrag van de top up aangetroffen en inbeslaggenomen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte B.B. in verzekering gesteld meldt de politie.