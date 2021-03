Bij aanrijding betrokken doorgereden voertuig onbeheerd aangetroffen

Dit is over van de bromfiets die zaterdagavond aan de Goede Zorgweg werd aangereden door een auto. Na het verkeersongeval, waarbij de bromfietser meters meegesleept werd en ernstig gewond raakte, is de bestuurder van de auto doorgereden. Niet lang daarna werd het voertuig dat vermoedelijk hierbij betrokken was, onbeheerd aangetroffen.

Het zou gaan om een terreinwagen die werd aangetroffen in de Succesvolweg, een zijstraat van de Catharina Sophiaweg welke weer een zijstraat is van de Nieuw Weergevondenweg. Dit is circa 5 kilometer verwijderd van de plek waar het ongeval plaats vond.

Op die plek werd gisteravond na 21.30u een bromfiets aangetroffen die in tweeën gereden was (foto). Op het wegdek lag de zwaargewonde bestuurder van de bromfiets, die door de auto meegesleept was van pandnummer 195 tot aan nummer 199: