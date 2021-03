Senior Arbeidsinspecteurs krijgen diploma’s overhandigd

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) in Suriname, heeft aan enkele arbeidsinspecteurs hun diploma overhandigd. Het diploma dat zij in ontvangst hebben genomen is voor de deelname aan een verkorte Voortgezette Opleiding tot Senior Arbeidsinspecteur.

In de periode 1 augustus tot en met eind september 2020 is er door het ministerie van AW&J, namelijk het directoraat Arbeidsinspectie, een verkorte opleiding tot senior voor de junior arbeidsinspecteurs gehouden. Het doel van deze opleiding was om de junior arbeidsinspecteurs de nodige diepgang en vaardigheden aan te leren die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

In juli 2020 heeft minister Kuldipsingh de officiële goedkeuring gegeven aan het voorstel om te starten met de verkorte opleiding om zodoende de senior arbeidsinspecteurs te kunnen versterken.

De Surinaamse bewindsvrouw heeft aangegeven trots te zijn op deze nieuwe senior arbeidsinspecteurs met het behalen van deze mijlpaal. Verder heeft zij aangegeven dat zij haar personeel altijd zal aanmoedigen om verder te studeren, om meer kennis op te doen en te gaan voor persoonlijke ontwikkeling en groei. De bewindsvrouw heeft te kennen gegeven dat ook de bevoegdheden van de arbeidsinspecteurs verruimd zullen worden, maar dit aspect zit nog in de pijplijn.

Kuldipsingh heeft naast de felicitaties, de arbeidsinspecteurs gecomplimenteerd voor hun inzet en heeft alle vertrouwen dat het behalen van dit diploma en de opgedane kennis zal zorgen voor het efficiënter uitvoeren van de werkzaamheden.

De uitreiking heeft plaatsgevonden op donderdag 25 maart 2021. De arbeidsinspecteurs die een diploma in ontvangst hebben genomen, zijn: Leandro Palmtak, Donovan Blankendaal, Romana Cavan, Dionne Oerajakana, Joel Lynch en Donovan Dundas.