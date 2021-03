Zaterdag 27 maart Earth Hour: één uur lang het licht uit

Elk jaar, om 20.30 uur lokale tijd op de laatste zaterdag van maart, doen miljoenen mensen over de hele wereld mee aan Earth Hour om het bewustzijn te vergroten van de problemen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. Om 20:30 wordt wereldwijd, dus ook in Suriname, één uur lang het licht uitgedaan. Zo vragen we aandacht voor de aarde én geven we natuur een stem.

Earth Hour 2021 is een cruciale tijd waarin mensen hun stem zullen verheffen voor de natuur in een poging om verandering in gedrag en houding ten opzichte van de bescherming en het behoud van de natuur teweeg te brengen. De primaire focus voor het evenement van dit jaar in de Guyana’s (Guyana en Suriname) zal liggen op de bescherming van de rivier tegen vervuiling.

In het licht van de COVID-19-pandemie wordt Earth Hour digitaal gevierd. Dit evenement wordt uitgezonden op televisie en online gestreamd. In Suriname wordt de Earth Hour TV-show uitgezonden op kanaal 8.2, STVS om 20.00 uur

Dit is ook nog eens de lancering van de #SwitiWatra campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor betere bescherming van de prachtige, maar kwetsbare Surinaamse rivieren. Bijzondere gasten Ronny Aloema, George Struikelblok, Theo Jubitana, Jupta Itoewaki, Glenn Ramdjan en Johannes Abielie zullen spreken over dilemma’s en oplossingen van riviervervuiling. En singersongwriter Pinas Emanuel treedt op.