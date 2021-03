Man dreigt vrouw en kinderen in brand te steken na ruzie over eten

Een man in Suriname zou eerder deze week in het politieressort Uitvlugt gedreigd hebben om zijn vrouw en twee kinderen in hun woning in brand te steken. Hij zou overgaan tot de daad na een ruzie met zijn vrouw over eten.

De man en zijn vrouw hebben een relatie van twaalf jaar en hebben twee kinderen. De man zorgde voor eten in huis en maakte steeds de opmerking dat dankzij hem zijn vrouw en kinderen thuis eten hebben. De vrouw vond de herhaaldelijke uitspraken niet leuk en besloot niet te eten.

De man vond het niet leuk dat zijn vrouw haar zo opstelde en er ontstond een woordenwisseling. Daarbij heeft de man volgens de vrouw gedreigd haar en de kinderen in de woning in brand te steken. Daarnaast zou hij zijn vrouw hebben mishandeld. De vrouw deed bij de politie aangifte van bedreiging en mishandeling tegen haar man, waarna hij werd aangehouden.

Bij verhoor ontkende de man de bedreiging. Hij verklaarde dat hij onder invloed van alcohol verkeerde en zich niet meer kan herinneren als hij zo een uitspraak heeft gedaan. Over de mishandeling zei hij dat zijn vrouw hem eerst heeft gestoten en hij haar daarna heeft geduwd.

De vrouw heeft de aangifte ingetrokken, waarna haar man na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is heengezonden.