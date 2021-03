Tegel dieven op camerabeelden vastgelegd

De politie van het bureau Uitvlugt heeft op zondag 21 maart S.S. (28), S.R. alias ‘Gio’ (19) en de 17-jarige S.T. aangehouden voor diefstal van tegels. De dieven zijn op camerabeelden vastgelegd meldt het Korps Politie Suriname.

De 57-jarige ondernemer D.H. deed op donderdag 18 maart aangifte van diefstal tegen onbekenden op politiebureau Flora.

Hij verklaarde aan de politie dat van hem een onbekend aantal dozen elektrische kabels, cement en tegels waren weggenomen. Op camerabeelden heeft hij wel kunnen waarnemen dat enkele mannen bezig waren goederen in te laden in een zwarte Toyota Ist.

De benadeelde begaf zich op zondag 21 maart naar zijn zaak aan de Mr. J. Lachmonstraat. Onderweg reed een zwart gelakt voertuig dat vanuit de richting van zijn zaak kwam hem voorbij. Opmerkelijk was dat dit voertuig leek op dat van de bekeken camerabeelden. Daar hij het vermoeden had dat het om de vermoedelijke daders ging, belde hij met de politie en besloot het voertuig te achtervolgen.

In een zijstraat van de Franchepanestraat, bracht de bestuurder het verdacht voertuig tot stilstand en stapte uit. Twee andere manspersonen bleven in de auto zitten, terwijl de aangever een gesprek aanknoopte met de bestuurder. De ondernemer confronteerde hem met de diefstal en op hetzelfde moment arriveerde de politie ter plaatse.

Onderzoek wees uit dat het om hetzelfde voertuig van de bekeken camerabeelden ging. Het voertuig werd doorzocht en werden 20 pakken tegels aangetroffen, die van de aangever bleken te zijn. Zowel de bestuurder als de twee mede inzittenden gaven toe zich schuldig te hebben gemaakt aan de diefstal. Het drietal bekende ook dat zij op 18 maart de goederen hadden weggenomen uit het pand van de ondernemer.

De politie ging gelijk over tot aanhouding van de drie verdachten, waarna zij werden overgedragen aan de politie van het bureau Flora. Op aanwijzing van de hoofdverdachte S.S., die al een vonnis op zijn naam heeft, werd de 41-jarige heler B.J. op zijn woonadres opgespoord. In de woning van de heler werden er eveneens tegels aangetroffen en in beslag genomen. Naar zeggen van B.J. heeft hij de tegels bij S.S. gekocht, niet wetende dat deze van diefstal afkomstig waren.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is dit trio in verzekering gesteld, terwijl B.J. na verhoor is heengezonden. Hangende het onderzoek is het voertuig eveneens in beslag genomen, waarna de tegels aan de rechtmatige eigenaar zijn afgestaan meldt de politie.