Resultaat na 130 keer testen: 3 nieuwe COVID-19 gevallen

In Suriname is er woensdag in totaal 130 keer getest op het gevreesde coronavirus. Hieruit zijn 3 mensen positief bevonden. Dat blijkt woensdagavond 24 maart uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat er 15 mensen die positief zijn bevonden, in isolatie zijn geplaatst. In het ziekenhuis liggen er 11 personen en in de ICU 2. Het afgelopen etmaal zijn 4 mensen genezen verklaard.

Woensdag werd ook bekend dat er op zaterdag 27 maart aanstaande een grote vaccinatiedag in het Regionaal Ziekenhuis Wanica wordt georganiseerd.

De cijfers van woensdag 24 maart: