Dienstwapen politie-inspecteur gestolen uit auto

Het dienstwapen van een inspecteur van politie in Suriname is woensdag vermoedelijk uit zijn auto gestolen.

Volgens zijn verklaring zou hij rond tien uur met zijn auto naar het Oud Surpost gebouw zijn geweest om voor stroom en water te betalen. Hij zou zijn tas met wapen en andere spullen op de achterzitting hebben geplaatst.

Bij terugkomst was de tas van de inspecteur op de voorzitting, maar hij schonk geen aandacht aan. Daarna ging hij naar een restaurant aan de Indira Gandhiweg om eten te kopen. Pas daarna ontdekte hij dat zijn dienstwapen niet in zijn tas was. Ook de patronenhouder met patronen is gestolen.

De inspecteur heeft bij de politie aangifte van de diefstal van het wapen gedaan. De zaak is in onderzoek.