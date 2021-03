Tiener slaat feestganger met alcohol fles op hoofd

De verdachte K.A. (17) is op zaterdag 20 maart door de politie van Nieuw Nickerie aangehouden op verdenking van mishandeling. Hij zou iemand met een fles op het hoofd hebben geslagen tijden een feest meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte K.A. was op woensdag 17 maart samen met anderen waaronder het slachtoffer N. op een feest bij de buren. Op een gegeven moment besloot N. om samen met een man bier te gaan kopen. K.A. wilde ook mee en vertrok samen met de twee om het bier te gaan kopen.

Bij aankomst op de locatie viel het K.A. op dat N. in plaats van bier, drugs kocht. Hierdoor belde K.A. vervolgens met de jarige om hem op te halen, waarna hij met de jarige terugkeerde naar het feest. Op een bepaald moment werd hij door zijn oom benaderd die hem vroeg waar hij zolang was gebleven en of hij was gaan roken.

Er ontstond direct bij K.A. het vermoeden dat N. zijn oom had verteld dat hij drugs was gaan kopen, terwijl dat niet het geval was. Toen N. op vertrek stond naar huis, pakte K.A. een alcohol fles en sloeg N. hiermee op zijn hoofd. Door de slag liep N. een barst wond op en moest medisch worden behandeld.

De verdachte K.A. werd op zaterdag 20 maart door de politie van Nieuw Nickerie op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. Hij heeft toegegeven het feit te hebben gepleegd.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de tiener K.A. in verzekering gesteld, meldt de politie.