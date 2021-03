Automobilist wijkt uit voor tegenligger en rijdt stroompaal kapot

De bestuurder van deze auto heeft vanmiddag een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) kapot gereden, waarna hij met zijn auto in de goot langs de weg eindigde. De gewond geraakte automobilist verklaarde dat hij moest uitwijken voor een tegenligger die op zijn weghelft kwam.

Het verkeersongeval gebeurde rond 17.00u aan de Tout Lui Fautweg. De man reed over de weg toen er ter hoogte van pand nummer 94 een tegenligger op zijn weghelft kwam. Om een aanrijding te voorkomen week de bestuurder uit maar raakte daarbij de EBS paal.

Deze brak in tweeën waarna de auto in de goot terecht kwam. De bestuurder raakte gewond en werd door omstanders geholpen om uit het voertuig te komen. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en schakelde een ambulance in die de man heeft afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De vermoedelijke veroorzaker is doorgereden. De politie heeft de zaak in onderzoek.