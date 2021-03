Carlos S. bij arrestatie niet in verband gebracht met moord pension; onderzoek nog gaande

De 47-jarige Carlos S. die donderdagochtend op een adres aan de Mariestraat in Suriname is aangehouden, werd bij zijn arrestatie en inverzekeringstelling niet in verband gebracht met de moord van de 29-jarige Euridice Stephanie Mac-Nack in een pension aan de Mankistraat. De verdachte is donderdag aangehouden in verband met diefstal/verduistering van een auto.

S. zou op 19 januari zijn weggereden in de auto van een taxichauffeur aan de Van Idsingastraat. Hij vroeg de benadeelde een rit te rijden en liet hem voor een winkel stoppen. Hij deed het verzoek aan de chauffeur om een drank voor hem in de winkel te kopen.

Toen de chauffeur uitstapte, reed hij weg in het voertuig. Hij verkocht die auto door aan een ander. Uiteindelijk is de wagen terechtgekomen bij een opkoper. De politie heeft het voertuig bij die persoon in beslag genomen. Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) wist hem na goed speurwerk in beeld te brengen

De man, die een bekende van de politie is, is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Dat er gekeken wordt of hij iets te maken heeft met de moord op Euridice komt omdat hij gelijkenis vertoond met de moordverdachte, van wie er camerabeelden beschikbaar zijn.

De jonge vrouw Euridice werd op donderdag 18 februari in een short time pension om het leven gebracht, middels wurging. De verdachte man is op camerabeelden vastgelegd. Het zou gaan om een donkere, kale man.

Of Carlos S. ook daadwerkelijk de moordverdachte is in deze zaak, zoals sommige Surinaamse media beweren, is dus nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog gaande.