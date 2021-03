Wapens aangetroffen na aanhoudingen in zaak gestolen buitenboordmotoren

Tijdens een onderzoek van de politie in Suriname, zijn zes mannen op maandag 22 maart in het politie ressort Kwatta aangehouden door een speciale eenheid. Het onderzoek leidde naar gestolen goederen waaronder buitenboordmotoren, die afkomstig zijn van een bedrijf aan de Bonistraat in het ressort Geyersvlijt.

Ook stuitte de politie op wapens met scherpe patronen (foto) en maskers. Een deel van de gestolen buitenboordmotoren en de vuistvuurwapens zijn in beslag genomen door de Surinaamse politie. Het is vooralsnog onduidelijk als er meerdere aanhoudingen verricht zullen worden in deze zaak.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Tijdens de inbraak in het bedrijf werd de harddrive van het camerasysteem en de monitor weggenomen.