Grafdelver misbruikt zwakbegaafde vrouw op begraafplaats

De Surinaamse politie heeft een 33-jarige grafdelver aangehouden nadat hij een zwakbegaafde vrouw, die een bloemstuk op het graf van haar grootvader was komen leggen, heeft misbruikt. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt.

De 26-jarige aangeefster R.V. deed op dinsdag 2 maart aangifte op het politiebureau tegen de verdachte L.E. Volgens haar verklaring begaf zij zich op maandag 1 maart naar een begraafplaats, voor het leggen van een bloemstuk op het graf van haar grootvader. Terwijl ze naar het graf zocht, werd zij door twee grafdelvers benaderd die haar vervolgens begeleide naar het bestuurskantoor. Na de afhandeling op het bestuurskantoor, werd zij door beide grafdelvers verder begeleid.

Op een gegeven moment was de jonge dame alleen met de grafdelver L.E. die haar de aanwijzing zou doen. Ter hoogte van een heuvel op de begraafplaats stelde de man haar een paar intieme vragen, waarna hij haar hand vastpakte. L.E. deed vervolgens zijn gulp van zijn broek open en legde de hand van de aangeefster op zijn geslachtsdeel. Uit schrik wist de jonge dame op dat moment niet wat zij moest doen, waardoor de verdachte gebruik maakte van de situatie en de jonge dame betastte aan haar borsten en haar geslachtsdeel.



Zijn handelingen werden gelukkig verhinderd door de medewerkster van het bestuurskantoor. Het slachtoffer zag bij die gelegenheid kans weg te komen, pakte haar fiets en spoedde zich naar huis. Zij vertelde haar moeder wat haar overkomen was en deed de volgende dag aangifte bij de politie. De verdachte L.E. werd op vrijdag 12 maart door de politie van het ressort Centrum ontboden en is voor seksueel misbruik aangehouden.

Bij de voorgeleiding ontkende L.E. in eerste instantie het strafbaar feit te hebben gepleegd. Toen de politie hem confronteerde met het feit dat de jonge dame heeft verklaard dat hij een knobbel heeft aan zijn geslachtsdeel, bekende hij het feit te hebben gepleegd.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de grafdelver L.E. in verzekering gesteld meldt de politie.