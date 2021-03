Vrouw rijdt auto in trens; zegt dat haar man haar achtervolgde

Een vrouw die deze auto bestuurde, is vanmorgen rond 08.00u in een trens langs de Indira Gandhiweg in Suriname terecht gekomen. De vrouw verklaarde ter plekke dat ze achtervolgd werd door haar man en daarom hard reed.

Net voorbij de Houttuinweg verloor ze de controle over het stuur en reed de trens in. De vrouw kwam met de schrik vrij. Haar auto werd door een sleepdienst uit het water gehaald (foto).

Omdat ze geen geld bij zich had, heeft de sleepdienst haar auto meegenomen tot ze betaald voor de dienst. De politie was ter plaatse en heeft deze vreemde zaak in onderzoek.