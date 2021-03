Gouden Vioolspeld voor Twie Tjoa tijdens dokter Sophie Redmondlezing

Tijdens de jaarlijkse dokter Sophie Redmondlezing gehouden in Vereniging Ons Suriname in Amsterdam ontving Twie Tjoa afgelopen weekend de Gouden Vioolspeld 2021. Tjoa was in de jaren negentig, de eerste vrouwelijke directeur op het Ministerie van Arbeid in Suriname.

In 1996 verhuisde ze naar Nederland waar zij actief werd in verschillende organisaties o.a. stichting Zami, stichting Vrouwen Alliantie, FNV vrouwenbond, stichting Fos’ten, stichting Dian, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), het Hugo Olijfveldhuis, Vereniging Ons Suriname, Focus Cultura en Mil Colores.

De dokter Sophie Redmondlezing, vond dit jaar online plaats op zondag 21 maart. Vorig jaar ging de lezing vanwege corona niet door. Het is de achtste keer dat Stichting Between the Lines de lezing organiseert i.s.m. Vereniging Ons Suriname. Keynote spreker Marian Spier, technologie, communicatie en inclusiviteit expert, gaf een inspirerende en sprankelende speech over haar weg naar succes.

Hoe zij van een verlegen meisje leerde om ‘asranti’, assertief te zijn in een westerse wereld. Marian Spier opent de deur voor talent. Een van haar belangrijkste levenslessen is dat je tien stappen voor moet zijn i.p.v. tien keer harder werken. Marian Spier is een sociaal ondernemer die met haar invloed impact heeft.

Twie Tjoa heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie van zwarte vrouwen, migrantenvrouwen, vluchtelingenvrouwen en de biculturele LHBTIQ+’s gemeenschap. Twie Tjoa is supervisor, intervisiebegeleider, trainer en docent, maar wordt binnen de vrouwenbeweging gezien als een icoon en een rolmodel.

Van de gemeente Amsterdam ontving zij in 2018 de Andreas Penning en in 2019 werd zij koninklijk onderscheiden.