In Suriname is maandag slechts 1 nieuwe COVID-19 besmetting geregistreerd na in totaal 55 keer testen. Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het totaal aantal personen dat in overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus is maandag ook bijgewerkt naar 177. Dit nadat zondag 1 coronadode werd genoteerd die niet werd meegnomen in de cijfers van zondag.

De huidige cijfers zijn al een tijdje laag, maar dat is geen aanleiding voor de regering om de lockdown op te heffen zei minister Ramadhin afgelopen weekend. Op social media wordt al een hele tijd door bepaalde personen gesuggereerd dat de cijfers laag worden gehouden omdat de regering Phagwa viering mogelijk zou willen maken.

De minister gaf echter duidelijk aan dat feesten in verband met Phagwa niet getolereerd zullen worden.