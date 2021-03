Werknemer doet zich voor als directeur meubelbedrijf en licht klanten op

De Surinaamse politie heeft een 27-jarige man aangehouden die ervan verdacht wordt zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting. Onderzoek wees uit dat de verdachte werkzaam was bij een meubelbedrijf, maar zich voordeed als de eigenaar van het bedrijf. Daarbij heeft hij een aantal mensen benaderd om meubels voor hen te vervaardigen en deze mensen opgelicht meldt het Korps Politie Suriname.

Een 34-jarige benadeelde M.R. deed op donderdagmiddag 11 maart aangifte op het politiebureau Kwatta tegen de verdachte L.F. meer bekend als ‘Buddy’. Volgens verklaring van de aangeefster hebben zij en haar wederhelft een voorschot afgestaan aan de verdachte om meubels voor hen te vervaardigen.

Toen hij het gevraagde niet kon leveren en verschillende smoesjes verzon, besloot de benadeelde aangifte te doen. Leden van Recherche Regio Midden hebben de man op donderdagavond 18 maart aangehouden op de kruising van de Mon Plaisir- en de Indira Ghandiweg.

Bij zijn aanhouding heeft L.F. aan de politie enkele namen van personen doorgegeven met wie hij heeft onderhandeld. Hij werd voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor oplichting in verzekering gesteld

Aangezien de politie vermoedt dat de man meerdere personen op deze manier heeft opgelicht, worden eventuele benadeelden gevraagd zich in verbinding te stellen met Recherche van Regio Midden. Deze afdeling is te bereiken op de telefoonnummers 582050 of 582200 meldt de politie.