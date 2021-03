6 nieuwe COVID-19 besmettingen; zaterdag 10.000ste vaccinatie

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 6 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd, na in totaal 178 keer testen. Dat blijkt vrijdagavond 19 maart uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

De regering heeft verder bekend gemaakt dat de 10.000ste vaccinatie in Suriname zaterdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur wordt toegediend tijdens de grootse vaccinatiecampagne in KKF. Volgens minister Amar Ramahdin van Volksgezondheid heeft het bereiken van dit aantal alles te maken met de inzet van heel veel mensen die de afgelopen weken kosten nog moeite hebben gespaard om dit vaccinatieprogramma op te starten en uit te voeren.

Op 23 februari is de vaccinatiecampagne van start gegaan. De eerste prikken voor zorgmedewerkers kwamen uit een donatie van 1000 vaccins die geschonken waren door Barbados. Dankzij een gift van 50.000 vaccins uit India kunnen we nu op hoog tempo verder met vaccineren. Het ministerie heeft een prioriteitenlijst opgesteld om zo de meest kwetsbare burgers in onze samenleving zo snel mogelijk te beschermen.

De bevolking wordt in deze volgorde gevaccineerd. Zodra de volgende groep aan de beurt is, wordt dit via de verschillende mediakanalen bekendgemaakt. Aan de rest van de samenleving wordt gevraagd de berichtgeving te blijven volgen en nog even geduld te hebben. Iedereen die gevaccineerd wilt worden komt aan de beurt.

Het ministerie is heel tevreden over het vaccinatieproces tot nu toe. Zij vaart, wat het gebruik van het AstraZeneca-vaccin betreft, volledig op de aanbevelingen van gezaghebbende onderzoeks- en gezondheidsinstituten zoals de World Health Organization (WHO) en de European Medicines Agency (EMA). Daarnaast wordt het ministerie geadviseerd door de Technische Advies Commissie (TAC).

De cijfers van vrijdag 19 maart: