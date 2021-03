Met camera vastgelegd dat werknemer geld uit bus ondernemer steelt

De politie van het bureau Livorno heeft op donderdag 18 maart de 38-jarige arbeider N.G. op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. Een ondernemer deed op zaterdag 13 maart aangifte van diefstal tegen deze arbeider. Volgens verklaring van de aangever had hij op donderdag 11 maart een groot geldbedrag in een zwarte tas in zijn autobus bewaard. Toen hij op vrijdag 12 maart op controle uitging, ontdekte hij dat het geldbedrag was verdwenen meldt het Korps Politie Suriname.

Hij maakte dit kenbaar onder zijn werknemers en vroeg aan degene die dat geld had weg genomen dit terug te plaatsen. Ter overtuiging keek hij op 13 maart weer of het geldbedrag terug was geplaatst in zijn autobus. Aangezien dit niet het geval was, bekeek hij de camerabeelden van het bedrijf. Daarbij bleek duidelijk dat N.G. die erachter was gekomen dat zijn werkgever geld in het voertuig had bewaard, deze wegnam.

De aangehouden verdachte werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en heeft toegegeven het geld te hebben gestolen. Verder gaf de arbeider aan bereid te zijn het gestolen geld terug te betalen aan de benadeelde.

Na afstemming met het Surinaams Openbaar Ministerie is N.G. in verzekering gesteld meldt de politie.