40-jarige dief probeert te stelen in kerk en mandir

De Surinaamse politie heeft afgelopen week de 40 jarige B.O. voor diverse gevallen van diefstal aangehouden. Hij probeerde een gitaar uit een kerkgebouw weg te nemen. Dit bleef slechts bij een poging, daar hij op heterdaad betrapt werd door omstanders. Uit een mandir in het ressort Santo Boma heeft hij vermoedelijk ook goederen weggenomen.

B.O. die een bekende van de politie is, wordt ervan verdacht diverse diefstallen te hebben gepleegd in de maand januari van het lopend jaar meldt het Korps Politie Suriname. Hij is vaker aangehouden en in verzekering gesteld en heeft reeds drie vonnissen op zijn naam. De politie van bureau Santo Boma heeft in de maand januari acht (8) aangiftes tegen B.O. opgenomen.

Deze verdachte heeft van een oom ook een grinder, een generator en twee slachtkippen gestolen. Bij de aanhouding is er niets op hem aangetroffen. De verdachte heeft toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt bij de diefstal bij zijn oom en poging diefstal uit de mandir.

Hij ontkent echter de overige zes strafbare feiten te hebben gepleegd. De goederen die hij van zijn oom heeft gestolen heeft hij aan een onbekende manspersoon verkocht. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld meldt de politie.