Natuurlijke Hulpbronnen geeft invulling aan Wereld Waterdag

Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zal in het kader van Wereld Waterdag op maandag 22 maart 2021 middels een Facebook awarenesscampagne invulling geven aan deze dag. Voorts staat voor deze campagne met als thema ‘Valuing Water’, korte video producties en tips gepland. Dit, om de samenleving bewust te maken van de waarde van water en er vooral zuinig mee om te gaan. De campagne wordt van 20 tot en met 29 maart 2021 gevoerd.

Het ministerie heeft onder andere als bijzondere taak, te zorgen voor de voorziening van schoon drinkwater. In de context van United Nations Sustainable Development Goal 6 Clean Water and Sanitaion for all die in 2030 gerealiseerd moet zijn, zet het ministerie zich voor elke Surinamer in, hen toegang te bieden tot veilig, gezond en betaalbaar drinkwater.

Het ministerie van NH slaat acht op het effect van klimaatsverandering binnen het milieu, en heeft hierbij als leidende rol het publieke bewustzijn op regionaal niveau te vergroten. Daarnaast doet zij er alles aan, beleidsgericht een degelijke balans te brengen tussen het milieu en kwalitatief schoon drinkwater.

Deze Wereld Waterdag is een Internationale dag die sinds 1992 ieder jaar op 22 maart wordt gevierd. Voornoemde dag werd in een Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in een resolutie aangenomen.