Bewoonster ontdekt brand bij woning in de ochtend: vermoedelijk brandstichting

Bij een laagbouwwoning aan de Brahma Tewarieweg no 7 te Bloemendaal is zaterdagochtend rond 04.00u vermoedelijk brandgesticht. De vrouw des huizes, die samen met haar zoon woont, heeft naast het huis een halve liter softfles met brandstof en een afgebrande doek gevonden.

De vrouw merkte dat de poort in de ochtend werd opgemaakt waarna zij ook voetstappen hoorde. Ze dacht dat haar zoon thuis was gekomen. Kort nadat zij de voetstappen hoorde, ontdekte ze de brand. De politie werd ingeschakeld die vervolgens het Korps Brandweer Suriname alarmeerde. Ondertussen blusten omstanders de brand met emmers water.

De vrouw vermoedt dat twee personen de brand hebben gesticht, omdat zij eerder in de week aangifte tegen hen had gedaan bij de politie, op verdenking van inbraak in haar woning. De twee hadden toen bedreigende uitlatingen gedaan en daarbij gezegd haar woning in brand te zullen steken.

De schade is beperkt gebleven tot de oude wasmachine, zekeringkast en de wand. De woning is niet verzekerd maar wel aangesloten op het elektriciteitsnet. De Surinaamse brandweer kreeg de melding 04.09 uur.