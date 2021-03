Suriname mag USD 70.000 van IDB besteden aan veiligheid

De Inter-American Development Bank (IDB) heeft een bedrag van USD 70.000 ter beschikking gesteld aan het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie (Juspol) in de vorm van technische assistentie op het gebied van veiligheid.

De overeenstemming over de besteding van de USD 70.000 is op maandag 15 maart tussen het Technisch Team IDB Grant Suriname van Juspol en de IDB bereikt. Het bedrag is in het kader van het Regional Grant Program vrijgemaakt.

De gebieden waarin ons land om technische assistentie vraagt, zijn: Huiselijk Geweld en Gender Based Violence, Transnational Crime toegespitst op Drugs en Human Trafficking, Verkeersmanagement, Basis Politiezorg en Community Policing, Cyber Crime en Financial Crime.