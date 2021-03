Internet Society Suriname bezoekt minister

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme heeft een bezoek gehad van het bestuur van de Internet Society Suriname Chapter (ISOC-SUR).

De Internet Society (ISOC) is een wereldwijde non-profit organisatie die mensen in staat stelt om internet te maken tot een stuwende kracht welke open, wereldwijd verbonden, veilig en betrouwbaar is.

De missie van ISOC is het ondersteunen en bevorderen van de ontwikkeling van het internet als een wereldwijde technische infrastructuur, het hulpmiddel bij uitstek om het leven van mensen te verrijken en een stuwende kracht te zijn voor de samenleving. Op dinsdag 16 maart heeft dit bezoek plaatsgevonden.

De ISOC heeft al 134 Chapters in verschillende landen, die het werk van deze internationale society ondersteunen. De Suriname Chapter zal in de eerste plaats de totale Surinaamse gemeenschap dienen, maar in het bijzonder de internetgemeenschap, dat wil zeggen de mensen, bedrijven, overheid en andere instellingen die internetfaciliteiten gebruiken of moeten gebruiken voor hun ontwikkeling.

De lokale Chapter wil de volgende zaken in Suriname bewerkstelligen of promoten:

• Het bevorderen van internet en internetgebruik in de ruimste zin des woord

• Het gebruik van online of mobiele applicaties promoten. Zeker in deze moderne tijd hoeven mensen het huis niet uit om betalingen te doen of dagelijkse spullen te kopen, dit alles kan via het internet.

• Aanbieders en leveranciers van o.a. ICT-diensten aanmoedigen om onlineapplicaties te ontwerpen en te genereren voor doeleinden zoals online educatie en mobile payments.

• Stimuleren van het onderwijs op alle gebieden in de ICT

• Het gebruik/toepassen van ICT in het onderwijs bepleiten en koesteren

• Ondersteunen en ontwikkelen van e-commerce (webshops, online training, webinars)

De minister geeft aan dat hij het werk van de lokale chapter enorm waardeert en zegt zijn steun en medewerking toe. Hij vraagt speciale aandacht voor het brengen van internet connectiviteit naar de rurale gebieden en de bewustwording bij de mensen bijbrengen met betrekking tot de voordelen, maar ook de verleidingen die het internet met zich kan meebrengen.