Waarom is Hubert Rampersad zo negatief?

[INGEZONDEN] – Het door de heer Hubert Rampersad, verspreidde stuk, ‘Waarom alles bij deze regering fout gaat‘, is zeer misleidend en doorspekt met onwaarheden. Reeds bij het lezen van de kop van het artikel merk je dat meteen op. De heer Hubert Rampersad was zeer lovend over de VHP en de president. Daarom verbaast het mij waarom hij plotseling negatief is ingesteld. Met zijn negatief temperament heeft hij van de VHP en de president een negatief beeld willen schetsen maar dat is hem niet gelukt.

Bij de overhandiging van zijn boek ”Authentic Personal Branding for Design” op 21 augustus 2020 aan president Santokhi zei de heer Hubert Rampersad, het volgende: “Ik heb gekozen om dit boek te overhandigen aan de president omdat hij een rolmodel is. Je moet rolmodellen hebben in de samenleving, zodat de jeugd naar ze kan opkijken. Draagvlak creëren voor dit boek moet vanuit de top van dit land komen. De meest geschikte persoon is dus de president. Het boek is speciaal overhandigd aan de president, omdat het over persoonlijk leiderschap gaat. Dat hebben wij in Suriname nodig, integer, persoonlijk, ethisch leiderschap. De president weet als geen ander in welke moeilijke periode het land zich nu bevindt, men moet vooral in deze covid-19 periode anders gaan denken en handelen. Alleen op deze manier kunnen wij Suriname uit deze situatie halen. De president zou zich hieraan gecommitteerd hebben daarom heeft mij ontvangen. Hij is mijn droom dat we Suriname met z’n allen gaan ontwikkelen. Het boek heeft de handvatten hoe we daar kunnen komen”.

Wij weten dat deze regering een augiasstal heeft overgenomen, en dat deze onmogelijk binnen 200 dagen opgeruimd worden. Dat weet de heer Hubert Rampersad ook, maar hij doet alsof zijn neus bloedt. De vorige regering was zelfs blij voor de tijd over te dragen aan de huidige regering, daar ze niet wisten hoe verder te gaan. De huidige regering Santokhi/Brunswijk, heeft gelijk bij de overname een inventarisatie gemaakt. De omvang van de aangerichte ravage was enorm groot.

Er is nu een crisis- en herstelplan om zaken in goede banen te leiden. Staatsuitgaven worden aan banden gelegd; in september 2020 was de regering in staat de overheidssalarissen uit eigenmiddelen te betalen; COVID-19 werd aangepakt; herschikking van buitenlandse schulden werd bewerkstelligd; bouw van scholen te Moengo, Para en Atjoni werd aangevangen, waterleiding project te Commewijne werd gestart, elektrificatie project te Nickerie werd geïnitieerd en dit is slechts een zeer klein deel van wat binnen de 9 maanden is bereikt. Zijn deze projecten fout?

De VHP heeft genoeg kader om de problemen het hoofd te kunnen bieden, ook in het geval van de SLM, bezit de VHP kader om dit op te lossen. De VHP heeft echter samen met haar coalitiepartners besloten, voor iemand te kiezen die internationale ervaring heeft, reeds eerder actief betrokken geweest met soortgelijke gevallen.

Tot slot wil ik de heer Hubert Rampersad vragen, objectief te kijken naar zaken en realistische oplossingen aan te dragen. Van de heer Hubert Rampersad verwachten wij nog steeds een positieve bijdrage en we kijken graag uit naar objectieve waarneming en oplossingsmodellen, gevrijwaard van persoonlijke wrok. Heer Hubert Rampersad, laat u uw prachtige droom uitkomen namelijk, gezamenlijk Suriname te ontwikkelen. Laat u uw droom niet vervliegen, laat u deze doom niet voorbijgaan.

Idris Naipal