64-jarige vrouw dood in auto onderweg naar ziekenhuis

In Suriname is een 64-jarige vrouw zondagavond overleden in een auto. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit rond middernacht gebeurde aan de Kwattaweg ter hoogte van Medilab Kwatta.

Volgens de eerste informatie werd de vrouw naar het Academisch Ziekenhuis gebracht. Onderweg kwam ze te overlijden, vermoedelijk aan een hartstilstand.

De melding kwam iets na middernacht binnen bij de politie en agenten van bureau Kwatta gingen ter plaatse voor onderzoek. Daar werd door een ingeschakelde arts geconstateerd dat het zou gaan om een natuurlijke dood.

Het lichaam van de overledene is afgestaan aan de familie.