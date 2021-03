Suriname stopt niet met gebruik AstraZeneca vaccin bij vaccinatie

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft vanmorgen laten weten dat de vaccinatie activiteiten met het AstraZeneca vaccin in Suriname normaal voortgang vinden. De WHO heeft in een bericht laten weten dat er vooralsnog geen reden is om AstraZeneca niet te gebruiken.

Het ministerie zegt in een verklaring kennis te hebben genomen van het bericht dat Nederland de komende 2 weken stopt met het toedienen van het AstraZeneca vaccin. Dit besluit is uit voorzorg genomen, nadat er bij mensen in andere Europese landen die waren geprikt met het vaccin bloedproppen waren ontstaan. In Suriname en Nederland zijn er geen enkele gevallen bekend van bloedproppen na het vaccineren.

 

De Technische Advies Commissie voor immunisatie tegen COVID-19, zal voor het ministerie de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Het ministerie is constant in overleg met de commissie. Het Ministerie van Volksgezondheid zal de bevolking op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen rondom het AstraZeneca vaccin.

Afgelopen weekend nog werden meer dan 1.000 Surinamers gevaccineerd: